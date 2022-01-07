دراسة: ارتداء الكمامات في المدارس يوفر وقاية ضعيفة ضد كوفيد-19

أفاد تقرير نشرته وزارة التعليم البريطانية بأن إنجلترا فرضت قواعد جديدة تتعلق بارتداء الكمامات في المدارس للحد من انتشار كوفيد19- استنادا إلى دراسة لم تقدم دليلا حاسما على مدى فعاليتها. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة أعلنت يوم الإثنين الماضي أن طلاب المدارس الثانوية في إنجلترا يجب أن يرتدوا الكمامات اعتبارا من هذا الفصل الدراسي في محاولة للحد من انتشار المتحور أوميكرون. وأعلنت أجزاء أخرى في المملكة المتحدة-ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية- بالفعل تدابير مماثلة.

ولم تقدم الدراسة، التي استشهدت بها الوزارة دليلا على تراجع كبير إحصائيا في حالات الغياب. وقارن البحث 123 مدرسة بريطانية استخدمت الكمامات بنحو 1200 مدرسة أخرى لم تستخدمها خلال موجة كوفيد الناتجة عن متحور دلتا.

وشهدت المدارس التي تفرض قواعد ارتداء الكمامات في أكتوبر 2021 تراجع معدل الغياب بواقع 2.3 نقطة مئوية لتصل إلى 3 في المائة بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لاحقة. وفي المدارس التي لم تستخدم الكمامات، تراجع الغياب بواق 1.7 نقطة مئوية إلى 3.6 في المائة.

ولكن المسؤولين قالوا إن حجم العينة صغير للغاية وإن الباحثين لم يستبعدوا احتمال أن التراجع الأعلى في المدارس التي تستخدم الكمامات جاء نتيجة للصدفة.

وقالت سارة لويس، أستاذة علم الأوبئة الجزيئي بجامعة بريستول: "لم تقدم الدراسة أو البحث المذكوران في هذا التقرير دليلا قويا لتطبيق هذه السياسة في المدارس".

وأضافت أن الارتداء الإجباري للكمامات يمكن أن يقلل من جودة التعليم، واستبعاد الأطفال الذين يعانون من مشاكل في السمع من المناقشات.