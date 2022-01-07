نيوكاسل يتعاقد مع تريبير مدافع أتليتيكو مدريد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم أنه تعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي كيران تريبير لاعب أتليتيكو مدريد بطل دوري إسبانيا لمدة عامين ونصف.

وبهذا يصبح تريبير أول لاعب يتعاقد معه نيوكاسل منذ انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر الماضي.

وقال تريبير "أنا سعيد جدا بالانضمام لهذا النادي الرائع. ولقد استمتعت حقا بوجودي في صفوف أتليتيكو مدريد.

"لكن بعد علمي برغبة نيوكاسل في التعاقد معي وبالنظر لعملي في السابق مع إيدي هاو (المدرب) فإنني أدركت رغبتي في المكان الذي أود التواجد به"، وفقا لـ"رويترز".

وقدرت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية قيمة التعاقد بنحو 12 مليون جنيه إسترليني (16.2 مليون دولار).