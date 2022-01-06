الهند تسجل قفزة في إصابات كوفيد-19 الجديدة .. 90 ألفا في يوم

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 ارتفاعا حادا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث سجلت البلاد 90928 إصابة مقارنة مع 58097 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 35.11 مليون حالة.

كما سجلت السلطات 325 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 482876 وفاة.