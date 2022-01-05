إصابات كوفيد في الهند تتضاعف خلال 4 أيام.. خبراء الصحة يحثون على التأهب لموجة جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 58097 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهو ما يمثل ضعفي الرقم المسجل قبل أربعة أيام فقط، فيما دعا خبراء الصحة إلى الاستعداد لضمان عدم اكتظاظ المستشفيات بموجة جديدة من المرضى.

وبينما يشعر الأطباء بالقلق، بدا السياسيون، ومن بينهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أقل قلقا من ارتفاع الإصابات إذ نظم كثير منهم تجمعات قبل الانتخابات التشريعية في عدة ولايات.

وقالت السلطات الهندية إن الإصابات تتزايد بشكل كبير في المدن مع تفشي المتحور أوميكرون في أماكن مثل نيودلهي.

وأكدت الهند تسجيل نحو ألفي إصابة بأوميكرون مع توقع المزيد من الحالات مما يعزز الدعوات إلى تأهب المستشفيات.

وألغى معهد عموم الهند للعلوم الطبية عطلة شتوية للموظفين بين الخامس والعاشر من يناير كانون الثاني. وأصيب كثير من الأطباء والممرضين بالفيروس في الأيام الماضية.

وطالبت وزارة الصحة سلطات الولايات أمس الثلاثاء بضمان "أقصى درجات الاستعداد لمواجهة أي زيادة محتملة في الإصابات".

وشددت دلهي إجراءات مكافحة الفيروس أمس الثلاثاء وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم في عطلات نهاية الأسبوع بالإضافة إلى حظر تجول ليلي.

وطبقت العديد من المدن الأخرى حظر تجول لكن السياسيين لم يلغوا التجمعات الانتخابية التي نادرا ما يضع فيها الناس الكمامات.

وشهدت الهند أكثر من 35 مليون إصابة في ثاني أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 534 حالة وفاة جديدة اليوم الأربعاء ليصل الإجمالي إلى 482551.