جدل شعبي أسترالي بعد حصول ديوكوفيتش على إعفاء من التطعيم للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

قال الاتحاد الأسترالي للتنس وحكومة ولاية فيكتوريا اليوم الأربعاء إن نوفاك ديوكوفيتش لم يتلق أي معاملة خاصة في حصوله على إعفاء من متطلبات تطعيم كوفيد-19 من أجل اللعب في بطولة أستراليا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأعلن المصنف الأول عالميا أمس الثلاثاء أنه حصل على إعفاء من التطعيم للعب في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام في ملبورن. وقال مسؤولون إنه كان واحدا من عدد قليل جدا من المتقدمين الناجحين من بين 26 شخصا سعوا للحصول على إعفاءات من متطلبات التطعيم.

وقالت جالا بولفورد القائمة بأعمال وزير الرياضة في حكومة ولاية فيكتوريا في مؤتمر صحفي "أعتقد أن الكثير من الناس في المجتمع الفيكتوري سيجدون أن هذه نتيجة مخيبة للآمال.

"لكن النظام هو النظام.. لم يتلق أي شخص معاملة خاصة. النظام قوي بشكل لا يصدق".

وأثار قرار إعفاء ديوكوفيتش من التطعيم انتقادات حادة في أستراليا، حيث تلقى أكثر من 90 بالمئة من الأشخاص فوق 16 عاما جرعتين من لقاح كوفيد-19.

وكان لدى ملبورن أطول فترة إغلاق في العالم لاحتواء كوفيد، وأدى تفشي متحور أوميكرون إلى ارتفاع عدد الحالات لمستويات قياسية.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للتنس كريج تايلي إن عملية التقديم المكونة من مرحلتين كانت سرية ويديرها خبراء مستقلون. وتم تقييم جميع الطلبات لضمان استيفاء أي استثناءات للشروط التي حددتها المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية حول التطعيم.

وأكد تايلي أن هذه الأسباب تضمنت الاستجابة السلبية السابقة للقاحات أو الخضوع لجراحة كبرى في الآونة الأخيرة أو التهاب عضلة القلب أو دليل معتمد على عدوى كوفيد في الأشهر الستة السابقة.

وقال اللاعب الصربي، الذي رفض الكشف عن وضع التطعيم الخاص به، في وقت سابق إنه غير متأكد مما إذا كان سيشارك في البطولة التي تقام في الفترة من 17-30 يناير كانون الثاني في ملبورن بسبب مخاوف بشأن قواعد الحجر الصحي في أستراليا.

وقال تايلي للصحفيين "نتفهم ونتعاطف تماما مع... الأشخاص الذين يشعرون بالضيق من حقيقة أن نوفاك قد جاء بسبب تصريحاته على مدار العامين الماضيين حول التطعيم.

"لكن الأمر متروك له في النهاية لمناقشة حالته مع الجمهور، إذا اختار ذلك، وأسباب حصوله على إعفاء".