خادم الحرمين: مستمرون على نهج المؤسس .. شريعة الإسلام ومبدأ الشورى

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شكره لمجلس الشورى على جهوده في الاضطلاع بالاختصاصات والمهام المسندة إليه، مجددا التأكيد على استمرار نهج الدولة الذي سارت عليه منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز، في العمل بشريعة الإسلام واتخاذ مبدأ الشورى منهجا للحكم.جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء، أمس، عبر الاتصال المرئي.ووافق المجلس على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، كما وافق على نظام حقوق كبير السن ورعايته.وفي مستهل الجلسة، قدر أعضاء مجلس الوزراء ما اشتمل عليه الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، من مضامين ورؤية شاملة عكست الثوابت الراسخة لتحقيق النماء والازدهار والتقدم داخليا في مختلف الميادين وفق «رؤية 2030»، ومواقف المملكة الخارجية حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والقضايا الراهنة، وجهودها في تعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم، والوقوف إلى جانب الدول الأقل دخلا والمنكوبة واللاجئين والمتضررين.واستعرض المجلس، إثر ذلك، مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لتوطيد أواصر التعاون المشترك، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى مجالات أشمل. وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول عددا من الموضوعات ومستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.وتابع المجلس تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه، ومجموعة من التقارير عن أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة محليا وعالميا، وأعمال التقييم المستمر للإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم، مؤكدا على الجميع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كافة، والمسارعة إلى استكمال تلقي جرعات اللقاح.واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.وقرر المجلس تفويض وزير الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام السعودية وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية في مجال التعاون الإعلامي، وتفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة، وتفويض رئيس الجامعة الإسلامية - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمنظمة.ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة البيئة اليابانية للتعاون في مجال البيئة، ومذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وعمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب.وقرر المجلس أن تطبق وزارة الرياضة الأحكام الواردة في لائحة التصرف في العقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 29/ 6/ 1441هـ، على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة للوزارة، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة.كما قرر تعيين فيصل الإبراهيم، والمهندس أحمد الحقباني، والفريق سليمان العمرو، والدكتور سعد القصبي، ومحمد الدهام، من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعضاء في مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.واعتمد المجلس الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية لعام مالي سابق.