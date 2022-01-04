الهند تعود إلى الواجهة .. أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ 4 أشهر

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 37379 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل سبتمبر أيلول‭ ‬وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند إلى 34.96 مليون منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 124 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 482017.