هل يجب حرمان غير الملقحين من بعض الخدمات ؟

بينما تحاول الحكومات القضاء على جائحة فيروس كورونا يتردد بعض الأشخاص في اتباع التعليمات وذلك في شكل رفض اللقاحات.

استطلعت "سكاي نوفا" الخاصة بنظام الفواتير الإلكترونية للشركات آراء 1075 شخصا بما في ذلك 583 مالك شركة لمعرفة رأيهم بشأن ما إذا كان يجب السماح لغير الملقحين بالعودة للحياة الطبيعية أم يجب معاقبتهم بأي شكل من الأشكال ؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف ؟ بحسب ما أورده "ترافل ديلي نيوز"

وأشارت الدراسة إلى أن 46 % من الأشخاص الملقحين يعتقدون أنه يجب حرمان الأشخاص غير الملقحين من تذاكر الطيران تماما ويعتقد 38 % أنه يجب منعهم من دخول المطاعم ويعتقد 35 % أنه يجب منع الأشخاص غير الملقحين من الإقامة في الفنادق.

ويعتقد 67 % من الأشخاص الملقحين أنه يجب على غير الملقحين دفع رسوم إضافية كإجراء وقائي ضد كوفيد عند التردد على أحد المؤسسات التجارية.

وكانت تذاكر الطيران 48 % وتذاكر السينما 44 % ووجبات المطاعم 36 % والإقامة في الفنادق 33 % بين الخدمات التي يعتقد الأشخاص الملقحين أنه يجب على غير الملقحين دفع رسوم أكثر نظيرها.

وتحدث أصحاب الشركات عن خسارة 788 دولارا كل مرة تأتي فيها نتيجة أحد الموظفين إيجابية لكوفيد 19 ويقول 55 % من أصحاب الشركات إن الموظف المصاب نقل العدوى لزملاء آخرين.