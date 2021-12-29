"دور للضيافة" توقع عقد إنشاء مجمع سكني فاخر في الرياض بقيمة 82.5 مليون ريال

أعلنت شركة دور للضيافة عن ترسية وتوقيع عقد مشروع إنشاء مجمع سكني فاخر على الأرض المملوكة للشركة الواقعه على طريق الملك خالد في مدينة الرياض بقيمة 82.5 مليون ريال، وبمساحة إجمالية تقدر بـ30 ألف متر مربع، مع شركة مجموعة المرشد للمقاولات لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية للمشروع.

وقالت الشركة بأنه سيتم إنشاء 75 فيلا سكنية، بالاضافة إلى مسطحات خضراء، وسيتم إنشاء المشروع وفق أحدث المواصفات الراقية والفلل الذكية.

كما قالت الشركة بأن مده العقد ستكون 18 شهر، وسيبدأ الأثر المالي الإيجابي المتوقع من هذا العقد اعتبارا من الربع الثالث من عام 2023، كما سيتم تمويل المشروع عن طريق الحصول على تسهيلات ائتمانية.