مجلس إدارة "بوان" يقرر توزيع 45 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2021

أعلنت شركة بوان عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع 45 مليون ريال أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60 مليون سهم، لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5 في المائة.

وقالت الشركة بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم الإستحقاق الموافق 23 يناير2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيكون تاريخ التوزيع في 6 فبراير 2022.