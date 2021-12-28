"الإنماء للاستثمار": توزيع أرباح 10 ملايين ريال على مالكي وحدات "صكوك الإنماء"

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الاجل عن فترة استحقاق الأرباح من شهر مارس إلى شهر ديسمبر 2021 على النحو التالي :

- إجمالي الأرباح الموزعة 10 ملايين ريال

- التوزيعات النقدية ستكون على أساس 12.5 مليون وحدة قائمة.

3. قيمة الربح الموزع يبلغ 0.80 ريال لكل وحدة.

4. نسبة التوزيع 0.78693 في المائة من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ " 14-12-2021.

5.أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات ستكون حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية "يوم الخميس بتاريخ 30-12-2021، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين الوحدات يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .

- سيتم دفع التوزيعات خلال 10أيام.