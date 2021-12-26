احتجاجات في بلجيكا ضد الإغلاق.. ومدينة شيآن الصينية تعزّز القيود الصحية

أكد أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الجائحة الأحد أن النقص في فحوص كوفيد-19 لكشف الاصابة في الولايات المتحدة سيتم حله قريبًا، في وقت تشهد البلاد زيادة في الحالات بسبب المتحورة أوميكرون.

ولمناسبة أعياد نهاية السنة، شهدت الولايات المتحدة اقبالًا كبيرًا على الفحوص وخصوصا على تلك التي يتم إجراؤها في المنزل.

وقال عالم الأوبئة لشبكة ايه بي سي "إحدى المشكلات في الوقت الراهن هي أن (الفحوص) لن تكون متاحة للجميع قبل كانون الثاني/يناير".

تظاهر الآلاف في بروكسل الأحد احتجاجا على قرار السلطات إغلاق قاعات العروض لوقف انتشار المتحورة أوميكرون.

وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "لا لهذا الإجراء الغبي!" و"بخلاف الشؤون المالية، الثقافة تثرينا" و"لا ثقافة، لا مستقبل". ووضع بعض المتظاهرين أقنعة كرنفال في أجواء جمعت ناطقين بالفرنسية والهولندية.

ودعا مسؤولون في مؤسسات ثقافية كبرى في بروكسل السياسيين إلى "إعادة النظر" في قرار إغلاق المسارح اعتبارا من الأحد. واتخذ هذا الإجراء الأربعاء احترازيا لمكافحة انتشار المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى.

أعلنت مدينة شيآن الصينية التي يخضع سكانها البالغ عددهم 13 مليونا لحجر صحي الأحد تنظيمها عملية تطهير "كاملة" وتعزيز القيود فيما سجلت الصين حصيلة قياسية من الإصابات بكوفيد-19 منذ 21 شهرا.

وتطبق الصين استراتيجية "صفر كوفيد" منذ العام الماضي والمتمثلة في بذل كل ما في وسعها للحد من الإصابات الجديدة قدر الإمكان.

- كوفيد يهدد بطولة أستراليا المفتوحة وكرة القدم والركبي - أعلن الكندي دينيس شابوفالوف، صاحب المركز الرابع عشر في تصنيف اتحاد لاعبي كرة المضرب المحترفين، الأحد أنه مصاب بفيروس بكوفيد-19 بعد وصوله إلى سيدني، ما يهدد إقامة بطولة أستراليا المفتوحة (17 - 30 كانون الثاني/يناير).

وفي إنكلترا، أعلن المدرب الفرنسي لفريق كريستال بالاس باتريك فييرا أن نتيجة اختبار أجراه أظهرت اصابته بكورونا. وتم تأجيل ثلاث عشرة مباراة كرة قدم لأسباب صحية في إنكلترا في الأسابيع الأخيرة.

وفي لعبة الركبي، تم تأجيل مباراة في البطولة الفرنسية كان من المقرر أن تجمع فريق "ستاد تولوزيان" وفريق "ستاد فرونسي" الأحد بمناسبة الجولة الثالثة عشرة، وهي رابع مباراة يتم إرجاؤها.

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,395,400 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 17,00 ت غ.

واستنادا إلى الأرقام المطلقة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الولايات المتحدة (816,533) تليها الهند (479,682) ثم روسيا (304,218) والمكسيك (298,759).

بين البلدان الأكثر تضررا، تعد بيرو الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات نسبة إلى عدد سكانها.

وأوروبا هي المنطقة التي تسجل حاليا أعلى عدد من الوفيات في العالم بنسبة 53 بالمئة من الإجمالي العالمي في الأيام السبعة الماضية، تليها منطقة الولايات المتحدة الأميركية/كندا (22 بالمئة).

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً في الاعتبار ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسمياً.