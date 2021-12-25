إطلاق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" عبر صاروخ "أريان 5"

انطلق الصاروخ "أريان 5" السبت عند الساعة 12,20 بتوقيت غرينيتش من مركز الفضاء في غويانا الفرنسية حاملا إلى الفضاء التلسكوب "جيمس ويب"، وهي أداة من شأنها إحداث ثورة في مجال مراقبة الكون.

وبحسب "الفرنسية"، استمرت الرحلة 27 دقيقة، قبل انفصال التلسكوب ويسير على مداره النهائي على بعد حوالى 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.

ومن شأن التلسكوب الذي طورته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مع نظيرتيها الأوروبية والكندية، أن يتيح مراقبة أولى المجرات والتعمّق في فهم كيفية تشكّل النجوم ومراقبة الكواكب خارج المنظومة الشمسية.