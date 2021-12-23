مجلس إدارة "ينساب" يوصي بتوزيع 843.7 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2021

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 843.7 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 562.5 مليون سهم، لتصبح حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 15%.

وقالت الشركة بأنه ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.