"سابك للمغذيات الزراعية": انتهاء إجراءات التعديل النقدي لللاستحواذ على جميع الحصص في "سابك لاستثمارات المغذيات"

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعي عن انتهاءها من تحديد التعديل النقدي في القيمة الإجمالية لصفقة نقل ملكية شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية من شركة سابك إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية.

كما توصلت الشركة إلى اتفاق مع شركة سابك بخصوصه بناء على أحكام اتفاقية البيع والشراء الموقعة بين الطرفين بتاريخ 2019/12/25 بمبلغ وقدره 1.8 مليون ريال وسيتم دفع هذا المبلغ نقدا إلى شركة سابك وفقا لأحكام اتفاقية البيع والشراء.

وقد أعلنت الشركة سابقا الانتهاء من إجراءات استحواذ شركة سابك للمغذيات الزراعية (الشركة) على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية والمملوكة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وقالت الشركة بأنه سوف يظهر الأثر المالي للتعديل النقدي على النتائج المالية خلال الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.