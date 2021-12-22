مجلس إدارة "البنك العربي" يوصي بتوزيع 675 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2021

أعلن البنك العربي الوطني عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 675 مليون ريال أرباحا نقدية مرحلية لمساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2021، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.5 مليار سهم لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال بعد خصم الزكاة وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5 في المائة.

وقال البنك بأن تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الاول من عام 2022.