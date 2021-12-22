"المتقدمة": توزيع 140.7 مليون ريال أرباحا عن الربع الرابع من 2021

وافق مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات خلال إجتماعه المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2021 على توزيع 140.7 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2021، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح أكثر من 216.4 مليون سهم لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال، وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5 في المائة.

وقالت الشركة بأن تاريخ الأحقية سيكون للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم العاشر من شهر فبراير 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيكون تاريخ التوزيع في 20 فبراير 2022.