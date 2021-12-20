إتقـان العقارية تحدد موعد المزاد العلني لمخطط مستودعات طيبة النموذجية

أعلنت شركة إتقان العقارية عن موعد إطلاق المزاد العلني لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي جنوب العاصمة الرياض وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الأربعاء 5/1/2022م في فندق برج رافال شمال مدينة الرياض، وذلك لبيع كامل المخطط الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ (1.000.000) متر مربع والمساحة الصافية للمخطط قرابة (600.000) متر مربع والذي يضم 107 قطع من أراضي المستودعات والتجارية، حيث يتميز المخطط بموقعه ومحاط بالخدمات كافة؛ ما يشكل فرصة كبيرة للشركات والمصانع والمستثمرين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد أن شروط دخول المزاد هو الحضور الشخصي للمشتري أو وكيله، وإحضار شيك مصدق باسم شركة إتقان العقارية بمبلغ ( 200.000) ريال على كل بلك ومبلغ (100.000) عن كل قطعة، مشيراً إلى أن الشيك يعتبر جزء من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد ولا يحق له استرداده.

وأضاف: " الرشيد " أن من شروط المزاد السداد لقيمة المنتجات خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل، وقيمة التصرفات العقارية والسعي المقرر نسبته (2.5%) على المشتري، كما يتم إرجاع كامل شيك المزايدة في حال عدم رسو المزاد على المتقدم.

وبين " الرشيد " أن مما يتميز مخطط مستودعات طيبة النموذجي موقعه الإستراتيجي بالقرب من طريق الخرج القديم والدائري الثاني ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية والتخزين، حيث يتمركز بحي طيبة الذي يعد من أولى المناطق ذات الاهتمام بالمستودعات والذي تحيط به شبكة طرق مما يسهم في تعدد المداخل وسهولة الحركة .

وأفاد مدير رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، أن مخطط مستودعات طيبة النموذجي فرصة استثمارية لوقوعه بالعاصمة الرياض مركز القرار السياسي والاقتصادي بالمملكة، مشيرة إلى أن التزايد الكبير في حجم التوسع الاقتصادي والاستثماري الذي يواكب النجاحات الكبيرة التي حققتها رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد، والتي جعلت المملكة محط أنظار المستثمرين بالعالم والفرصة الكبيرة بدخول عديد من الشركات الأجنبية ونقل مقارها إلى المملكة.