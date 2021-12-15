"دله الصحية": توزيع 90 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2021

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن قرار مجلس إدارتها أمس بتوزيع 90 مليون ريال أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2021، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم لتصبح حصة السهم من التوزيع ريالا واحدا بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الأسمية 10 في المائة.

قالت الشركة بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الإستحقاق في 16-12-2021، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع في 30-12-2021.