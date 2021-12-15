"الأندلس" توقع عقد تطوير بقيمة 131 مليون ريال مع صندوق الأهلي ريت 1 

أعلنت شركة الأندلس العقارية عن توقيعها أمس عقد تطوير مع صندوق الأهلي ريت 1 بخصوص مشروع توسعة وبناء مواقف في مركز الأندلس مول بجدة، حيث سيضيف للمركز بحسب خطة عمل المشروع مساحة تأجيريه تبلغ حوالي 15000 م2).

وقالت الشركة بأن قيمة التكلفة التقديرية المتوقعة لتطوير المشروع 131 مليون ريال. وستكون قيمة الأتعاب المستحقة للشركة ما يعادل 10 في المائة من تكلفة التطوير المذكورة بما لا يتجاوز 11.5 مليون ريال.

كما ذكرت الشركة بأنه سيكون لهذا العقد أثر إيجابي على نتائج الشركة ، وسيظهر الأثر المالي خلال الفترات المالية القادمة و حسب تنفيذ أعمال المشروع.