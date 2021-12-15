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أخبار الشركات- محلية

"العقارية" تقدم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق

"العقارية" تقدم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن تقديمها أمس ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وقد أعلنت الشركة على موقع تداول عن تعديل توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال لتكون بقيمة 1.59 مليار ريال.

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