"العقارية" تقدم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن تقديمها أمس ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وقد أعلنت الشركة على موقع تداول عن تعديل توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال لتكون بقيمة 1.59 مليار ريال.