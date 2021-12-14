بسبب الفشل في منع عملية غسل أموال  .. تغريم "بنك نات ويست" 264.8 مليون جنيه إسترليني

تعرض بنك نات ويست جروب البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه إيسترليني بعد اعترافه بالفشل في منع قيام إحدى الشركات بغسل أموال قيمتها 365 مليون جنيه إسترليني تقريبا عبر البنك.

وقال القاضي كوكريل الذي أصدر الحكم في محكمة ساوث وورك كراون "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه ورغم عدم تواطؤ البنك بأي شكل من الأشكال في عملية غسل الأموال، فإن دوره الوظيفي كان حيويا، فبدون البنك وبدون أخطاء البنك لا يمكن القيام بعمليات غسل أموال بشكل فعال".

وكان بنك نات ويست قد اعترف بالجرم أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في 7 أكتوبر الماضي، وفقا لـ"الألمانية".

كانت هيئة الرقابة المالية البريطانية قد اتهمت نات وست بالفشل في مراقبة تعاملات شركة المجوهرات فلاور أولدفيلد بطريقة مناسبة خلال الفترة من 9 نوفمبر 2012 إلى 23 يونيو 2016.