عطاء التعليمية" توقع اتفاقية شراء "نبعة التعليمية" عن طريق اصدار اسهم جديدة

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء الحصص في شركة نبعة التعليمية بين ملاك حصص شركة نبعة التعليمية بصفتهم البائعين وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة (المملوكة بالكامل لشركة عطاء) بصفتها المشترية وبين شركة عطاء التعليمية بصفتها المصدرة للأسهم.

وبلغت قيمة الأصل الذي سيتم شراؤه 92 مليون ريال كما بلغت قيمة الشركة المدرجة أكثر من 2.5 مليار ريال بناء على سعر السهم 64.30 ريال وهو السعر عند إقفال التداول يوم أمس.

وسيبلغ رأس المال بعد الزيادة أكثر من 420.8 مليون ريال حيث كان قبل الزيادة 400 مليون ريال، كما سيبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة أكثر من 42 مليون بارتفاع 4.96 في المائة مقارنة بـ 40 مليون سهم قبل الزيادة.

وقالت الشركة بأنه بناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة نبعة التعليمية والبالغة (50.000) سهم، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر في الشركة لصالح مساهمي شركة نبعة البائعين عوضا عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم 41.7443 سهم جديد في الشركة لكل (1) سهم مملوك في شركة نبعة من قبل مساهمي شركة نبعة البائعين.

وستنخفض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين بعد إتمام عملية الاستحواذ بنسبة 4.96 في المائة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة بمقدار هذه النسبة. وستكون نسبة ملكية الشركة المدرجة في الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها بعد إصدار الأسهم 100 في المائة، ونسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 4.96 في المائة.

وقالت الشركة بأنه ستنتهي الاتفاقية في حال مرور (12) شهرا من تاريخ توقيعها دون الاقفال او إتمام الصفقة أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وتنتهي هذه الاتفاقية وتعتبر الصفقة غير نافذة ومنتهية في الحالات التالية:

- في حال موافقة جميع الأطراف خطياً على انهائها بالتراضي.

- في حال عدم موافقة الجهات التنظيمية في المملكة على إتمام الصفقة.

- في حال مرور (12) شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية دون الاقفال أو اتمام الصفقة.

إتمام صفقة الاستحواذ هذه يخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك:

- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين.

- الحصول على موافقة السوق المالية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

- الحصول على موافقة أو خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.

- الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.