أسهم أوروبا تتراجع قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكي

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بفعل التوتر المرتبط بزيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 وقبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وهو ما أدى إلى أن يغلب الحذر على المعنويات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش ليسير على درب عزوف أوسع نطاقا عن المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية.

وجاءت أسهم قطاع التكنولوجيا في صدارة الأسهم المتراجعة وانخفض مؤشر القطاع واحدا في المائة. وتراجع كلا من سهمي دليفرو وجاست إيت تيك أواي لخدمات توصيل الطعام بأكثر من واحد في المائة، ليضيفا إلى خسائر الأسبوع الماضي.

وبحسب "رويترز"، جرى تداول سهم دايملر تراك عند 28 يورو (31.62 دولار) في أول طرح له ببورصة فرانكفورت. وهوى سهم دايملر 17.4 في المائة في المعاملات المبكرة.

وقفز سهم ماتش السويدية للتبغ ستة في المائة بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة ألغوا ضريبة مقترحة على السجائر الإلكترونية كانت ستفرض عليها نفس الضرائب المفروضة على السجائر العادية.