"امنكو" توقع عقدين اتفاق مع "مجموعة بن لادن" بقيمة 116 مليون ريال

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن موافقة مجلس إدارة الشركة اليوم عن قيام احدى الشركات التابعة (الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة – أمنكو) بتوقيع عقدين اتفاق مع مجموعة بن لادن السعودية لتقديم أعمال خدمات لمستودعات الشامية ومشاريع الشامية بإجمالي قيمه تقديرية للعقدين بأكثر من 116 مليون ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ولمدة تبدأ من 01-12-2021 وبعد الانتهاء من توقيع عقدين الاتفاق وتنتهي في تاريخ 30-06-2025، وسيترتب على تشغيل العقدين تحقيق إيرادات للشركة اعتبارا من بداية شهر ديسمبر 2021 وحتى انتهاء العقدين.