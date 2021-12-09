"التطويرية" توصي بزيادة رأس المال بـ 216 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بـ 216 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة بأنها ترغب للتنويع والتوسع في نشاطاتها، أتمتة خطوط الإنتاج والاستغلال المثل لانتشار علامتها التجارية لتغطي كافة مناطق المملكة، وتحقيق أهداف الشركة المستقبلية بما يتناسب وتطلعاتها.

كما قال بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.