"جاهز": النطاق السعري للطرح سيكون بين  750 - 850 ريال للسهم الواحد

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي ومدير الاكتتاب ومدير الاستقرار السعري للطرح العام الأولي المحتمل لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد). وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعري بين (750 – 850) ريال للسهم الواحد.

- تتمثل عملية الطرح بطرح 1,888,523 سهما عاديا تمثل حوالي 18 في المائة من رأس مال الشركة بعد الطرح، وتخصيص أسهم إضافية لتطبيق آلية الاستقرار السعري بما يصل إلى 204,590 سهما كحد أقصى.

- يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للفئات المشاركة الاكتتاب فيها 7500 سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 524,590 سهم.

- سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المستثمرين المؤهلين (الأفراد)، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) 1,888,523 سهم طرح بما يمثل نسبة 100 في المائة من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين. وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين إلى 1,615,737 سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 85.6 في المائة من إجمالي أسهم الطرح.

- تمتد عملية بناء سجل الأوامر لـ(5) أيام تبدأ من يوم الخميس بتاريخ 09-12-2021 وتنتهي في يوم الإثنين بتاريخ 13-12-2021.