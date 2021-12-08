"أسيج" تدعو المساهمين للتصويت على زيادة رأس المال بمبلغ 150 مليون ريال

أعلن مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أن يدعو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها في 29-12-2021

وسيتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي:

- طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 15 مليون سهم عادي.

- أسباب الزيادة: تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاطها.

- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدي في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- المبلغ الإجمالي للطرح: 150 مليون ريال.