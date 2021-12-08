"العقارية" تبيع أراضي بقيمة 137.3 مليون ريال في الرياض

قامت الشركة العقارية السعودية أمس ببيع مجموعة من الأراضي الواقعة في حي الملقا بمدينة الرياض، وبلغت قيمة الصفقة أكثر من 137.3 مليون ريال (غير شاملة قيمة ضريبة التصرفات العقارية).

أطراف الصفقة المشترين :

- صندوق الدار للاستثمار 2 ويمثله شركة الانشاء الثانية العقارية.

- شركة الجادة الاولى للتطوير العقاري.

- شركة جادة الربيع العقارية.

وبلغ بيان القيمة الدفترية للأصل 15,483,197 ريال.

وقالت الشركة بأنه تم الدخول في هذه الصفقة لتحقيق عائد استثماري اخذين بعين الاعتبار قيمة الصفقة بالمقارنة مع التكاليف المرتبطة بقطعة الأرض (القيمة الدفترية)، ومن المتوقع أن تحقق الصفقة ربح مقداره 121.9 مليون ريال وسينعكس في الربع الرابع من العام المالي 2021.