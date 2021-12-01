هيئة السوق تعين "الإنماء للاستثمار" مديرا لصندوق سويكورب وابل ريت

أعلنت شركة سويكورب عن تلقيها أمس إشعارا من هيئة السوق المالية بصدور قرار مجلس الهيئة بعزل شركة سويكورب عن إدارة صندوق سويكورب وابل ريت المطروح طرحا عاما، وتعيين شركة الإنماء للاستثمار مديرا بديلا للصندوق وذلك بناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة عشرة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.

وتأتي موافقة مجلس الهيئة بناء على قرار مالكي الوحدات، كما أكدت شركة سويكورب على تعاونها بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى شركة الإنماء للاستثمار خلال الـ 60 يوم عمل الأولى من تعيينها كمدير بديل للصندوق.