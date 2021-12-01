عمومية "اس تي سي" توافق على جميع الإجراءات التي تتعلق بالطرح الثانوي

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدة أمس، حيث تمت الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2021.

كما تمت الموافقة على دخول وإبرام الشركة لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب. وأيضا تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة؛ بالموافقة على شروط وأحكام اتفاقية إدارة سجل الاكتتاب وأي اتفاقيات، وطلبات ووثائق أخرى ذات علاقة بالطرح الثانوي بما فيها مستند الطرح (نشرة الإصدار)، والتوقيع على هذه العقود والوثائق والتفاوض عليها واتخاذ جميع الإجراءات الأخرى لأغراض تنفيذ الطرح الثانوي.

كما وافقت الجمعية على إجازة جميع الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بالطرح الثانوي بما فيها الأعمال التحضيرية التي تم اتخاذها مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالطرح الثانوي وتعيين المستشارين ذي العلاقة.