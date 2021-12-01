"جزيرة تكافل" توافق على زيادة رأس مال الشركة 16.86% ليصل إلى 550 مليون ريال

أعلن مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) ، الذي تم عقده أمس، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم وفقا لما يلي :

- رأس مال الشركة قبل الزيادة 470.6 مليون ريال، في حين سيكون رأس مال الشركة بعد الزيادة 550 مليون ريال، بنسبة قدرها 16.86في المائة.

- عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 47.06 مليون سهم. وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 55 مليون سهم.

- ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح 0.1686 سهم مقابل كل 1 سهم مملوك.

- ستكون الزيادة في رأس المال من خلال رسملة مبلغ 79.3 مليون ريال ريال من حساب الأرباح المبقاة.

- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم ، سيتم تجميعها في محفظة واحده لجميع حملة الأسهم ، وتباع بسعر السوق. ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل على حسب حصته ، خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.