"البحر الأحمر العالمية" توقع عقد مع شركة بيكر هيوز بقيمة 245.7 مليون ريال

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع عقد لمدة 7 سنوات مع شركة بيكر هيوز لتصميم وتصنيع وتوريد وإدارة مجمعات متنقلة من المباني مسبقة الصنع لدعم عمليات الشركة التشغيلية للتنقيب عن البترول بالمنطقة الشرقية.

كما أعلنت الشركة بأنه تم توقيع العقد أمس، وبلغت قيمته أكثر من 245.7 مليون ريال.ويتضمن العقد كذلك تقديم خدمات إدارة المرافق التي تشمل خدمات تقديم الطعام وغسيل الملابس وتوليد الطاقة الكهربائية وجمع القمامة ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وقالت الشركة بأن الأثر المالي يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح اعتبارا من الربع الأول من العام 2022.