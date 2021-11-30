"التعمير" توقع مذكرة تفاهم مع "البيئة" لتطوير سوق جملة الخضار والفاكهة

أعلنت شركة الرياض للتعمير اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تكون لمدة عام واحد.

ويأتي موضوع المذكرة بخصوص تحديد إطار عمل مشترك بين الطرفين لتطوير إدارة وتشغيل سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة بالرياض ليكون سوقا نموذجيا وكذلك دراسة إمكانية قيام شراكة بين الطرفين لتنفيذ مشاريع مستقبلية مماثلة لأسواق النفع العام تناقش شروطها وأحكامها ونطاقها خلال مدة المذكرة وبما يحقق المصلحة لأسواق النفع العام في المملكة العربية السعودية ومصلحة كل طرف.

وتأتي هذه المذكرة بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن نقل عدد من الاختصاصات من وزارة الشئون البلدية والقروية (سابقا) إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث تمثل فتح آفاق جديدة في استثمار أسواق النفع العام على مستوى المملكة وهذه الشراكة تأتي تماشيا مع رؤية 2030 في تحقيق الاستدامة في تطوير منظومة الإنتاج الغذائي.