"الحكير" توقع اتفاقيتي امتياز تجاري مع "صب واي" و"سيكريتس"

أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه عن توقيعها اتفاقيتي امتياز جديدتين مع "صب واي"، أكبر علامة تجارية للمطاعم في العالم، ومع شركة مخابز الكيك اللبنانية "سيكريتس".

وبموجب اتفاقية الامتياز ستستفيد شركة الحكير من شبكة المتاجر القائمة حاليا لـ "صب واي" في السعودية والتي تضم أكثر من 210 مطعم. إضافة إلى ذلك، تمتلك الحكير خططا قوية للعلامة التجارية العالمية في المملكة حيث تعتزم افتتاح 145 متجرا مملوكا للشركة على مدار السنوات الستة المقبلة.

كما وقعت الشركة اتفاقية امتياز مع شركة مخابز الكيك اللبنانية "سيكريتس". ولإطلاق العلامة التجارية، فإن الحكير تنوي افتتاح عدة متاجر في انحاء المملكة.

ويتماشى الاستحواذ على امتيازات جديدة مع التزام الحكير بالتحول إلى شركة متعددة القنوات وتنفيذ استراتيجية الرقمنة، مع التركيز على العلامات التجارية القابلة للتوسع والتطوير، والتي تدعم المنافذ متعددة الأشكال والقادرة على التكيف السريع مع المبيعات عبر الإنترنت.