أمريكا توصي بجرعة معززة لجميع البالغين وسط تهديد "أوميكرون"

أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين توصياتها بشأن من يجب أن يحصل على الجرعات المعززة.

وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي إن جميع البالغين الذين تم تطعيمهم يجب أن يحصلوا على جرعة معززة طالما أنهم تلقوا الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو مودرنا قبل 6 أشهر على الأقل أو تلقوا جرعة من لقاح جونسون آند جونسون قبل شهرين على الأقل.

وبحسب "الألمانية"، قالت والينسكي إن الظهور الأخير لمتحور أوميكرون يؤكد كذلك على أهمية التطعيم والجرعات المعززة وجهود الوقاية اللازمة للحماية من كوفيد-19. وأضافت: "تشير البيانات المبكرة من جنوب أفريقيا إلى زيادة قابلية متحور أوميكرون للانتقال".

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض قد أوصت في السابق بجرعات معززة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق.