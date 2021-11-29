استقالة المدير العام لتويتر جاك دورسي بعد أكثر من 6 أعوام في المنصب

أعلنت تويتر الإثنين تنحي مديرها العام والشريك المؤسس جاك دورسي بمفعول فوري واستبداله بالمدير التكنولوجي للمجموعة باراغ أغراوال.

وجاء في بيان لدورسي "قرّرت مغادرة تويتر لأنني أعتبر أن الشركة جاهزة للاستقلال عن مؤسسيها".

ويعتزم دورسي التخلي عن عضويته في مجلس الإدارة في العام 2022، ولن يترشّح لولاية جديدة خلال الجمعية العامة للمجموعة.

وكان دورسي تولى منصب المدير العام للمجموعة بين عامي 2007 و2008 ، لكنّ مجلس الإدارة أقاله في نهاية المطاف لعدم رضاه عن إدارته.

ومنذ عاد إلى رئاسة المجموعة في تشرين الأول/أكتوبر 2015، يتعرّض دورسي لانتقادات بسبب عدم تخلّيه عن رئاسة شركة سكوير المتخصصة بمدفوعات الهواتف المحمولة، وعدم تفرّغه لتويتر.

وحاليا يبلغ عدد مستخدمي تويتر 211 مليونا في اليوم، ويعد هؤلاء مصادر عائدات محتملة للشركات التي تنشر إعلانات على المنصة.

وفي عهد دورسي حقّقت تويتر أولى أرباحها الفصلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2017 وتواصل هذا المنحى حتى العام 2020 حين عاودت المجموعة تكبّد الخسائر.

وسيخلف دورسي في المنصب المدير التكنولوجي باراغ أغراوال الذي يعمل في المجموعة منذ أكثر من عشرة أعوام والذي أدى دورا كبيرا في تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجموعة.

وبعيد الإعلان عن ترك دورسي منصبه ونشر معلومات غير مؤكدة عن تولي أغراوال المنصب بدلا منه ارتفعت أسهم تويتر في بورصة نيويورك 2,9 بالمئة.

ودورسي الذي أصبح مليارديرا في العام 2013 مع طرح أسهم تويتر في البورصة، صاحب ثورة تقدّر بـ11,8 مليار دولار وفق مجلة فوربز.