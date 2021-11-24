«نمو» تفقد 437 نقطة بتداولات قيمتها 28 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "برغرايزر" بنحو 2 في المائة، ليغلق عند 224.40 ريال، يليه سهم "الناقول" بنحو 1.3 في المائة، ليغلق عند 152 ريالا، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بنحو 0.87 في المائة، ليغلق عند 232 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 5.4 في المائة، ليغلق عند 293 ريالا، يليه سهم "غاز" بنحو 4.4 في المائة، ليغلق عند 70 ريالا، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 3.9 في المائة، ليغلق عند 55.70 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "سمو" بقيمة 15 مليون ريال، يليه سهم "الناقول" بقيمة ثلاثة ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بقيمة 2.6 مليون ريال.
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