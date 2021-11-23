"أميانتيت" توصي بتخفيض رأس مال الشركة 69% لإطفاء الخسائر المتراكمة

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته وفقا لما يلي:

- رأس المال قبل التخفيض 320 مليون ريال.

- رأس المال بعد التخفيض 99 مليون ريال.

- نسبة التخفيض في رأس المال 69.06%.

- عدد الأسهم قبل التخفيض 32 مليون سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض 9.9 مليون سهم.

- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 22.1 مليون سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.447) سهم تقريبا.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

-تاريخ التخفيض: نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

- الموافقات: تخضع توصية خفض رأس مال الشركة لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

كما قالت الشركة بأنه تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة في نفس القرار للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 221 مليون ريال.

وقالت الشركة بأن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى دعم رأس مال الشركة العامل. وستكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية.