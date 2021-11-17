تزايد إقبال المستثمرين على الذهب .. مخاوف من خروج التضخم عن السيطرة

ارتفعت أسعار الذهب أمس، إذ أبقت المخاوف حيال التضخم بعض المستثمرين قلقين، غير أن المكاسب حدت منها التوقعات بأن ارتفاع الأسعار قد يدفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما رفع الدولار أيضا.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1860.21 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش أمس. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1862.40 دولار.وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل الخارجي لدى كينيسيز موني "يخشى المستثمرون خروج التضخم عن السيطرة، وبالتالي يشترون الذهب للتحوط من هذا الخطر".وأضاف دي كاسا أن "زيادات أسعار الفائدة لا تزال تشكل خطرا محتملا بالنسبة إلى الذهب، ولن يدفع إلى مزيد من المكاسب سوى تخط واضح لمستوى 1875 دولارا".تزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.13 في المائة إلى 25.08 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 1069.33 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2161.68 دولار.إلى ذلك، تماسك الدولار الأمريكي فوق أعلى مستوياته في أربعة أعوام ونصف مقابل الين، نحو مستويات عند 1.12 دولار مقابل اليورو، وذلك بعد بيانات أمريكية قوية وتصريحات مائلة للتشديد النقدي من صناع للسياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي عززت التوقعات برفع سعر الفائدة في وقت مبكر قد يكون في منتصف 2022.وأظهر تقرير أمس الأول، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر)، ما يضاف إلى الزخم الذي شهده الأسبوع الماضي عندما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى وتيرة منذ 1990.وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسة أخرى 0.1 في المائة إلى 96.053 بعد أن لامس في وقت سابق 96.266 للمرة الأولى منذ تموز (يوليو) من العام الماضي.وارتفع الدولار إلى 114.975 ين، وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2017، قبل أن يتراجع إلى 114.88 ين.وانخفض اليورو بشكل مفاجئ إلى 1.1263 دولار للمرة الأولى منذ تموز (يوليو) 2020 قبل أن يجري تداوله بتراجع 0.2 في المائة عند 1.1308 دولار.في غضون ذلك، ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار وأعلى مستوى في 21 شهرا مقابل اليورو، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا وصل إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام في تشرين الأول (أكتوبر)، ما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة في وقت مبكر قد يكون الشهر المقبل.وبالنسبة إلى العملات المشفرة، جرى تداول "بيتكوين" عند ما يقل قليلا عن مستوى 60 ألف دولار، وذلك بعد أن انخفضت لما دون هذا المستوى أمس الأول للمرة الأولى هذا الشهر. وكانت قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق عند 69 ألف دولار الأربعاء الماضي.