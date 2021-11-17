"سدكو كابيتال" تحصل على موافقة هيئة السوق على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" بأنها على موافقة هيئة السوق المالية على الملحق التكميلي للشروط والأحكام المتعلق بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 701,951,750 ريال، وذلك للاستحواذ على محفظة عقارية مكونة من ثمانية عقارات مطورة تطويرا إنشائيا ومدرة للدخل بقطاعات مختلفة وموزعة بين الرياض والمنطقة الشرقية وفقا للملخص التالي:

- مدارس المناهج – مجمع تعليمي بالرياض

- مدارس دار البراءة الأهلية – مجمع تعليمي بالرياض

- مدارس أمجاد قرطبة الأهلية – مجمع تعليمي بالرياض

- مدارس العليا الأهلية – مجمع تعليمي بالرياض

- مركز الحمراء بلازا – مركز تجاري بالرياض

- مركز عرقة بلازا – مركز تجاري بالرياض

- مركز اكسترا – مركز تجاري بالدمام

- هايبر بندة – مركز تجاري بالدمام

وقال مدير الصندوق بأنه يتوقع أن يكون الأثر إيجابيا بشكل عام على توزيعات وأداء الصندوق.