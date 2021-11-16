الجيش الروسي يدمر قمرا اصطناعيا وضع في المدار عام 1982

أعلن روسيا أنها اختبرت صاروخا استهدف أحد أقدم أقمارها الاصطناعية في مدار الأرض مؤكدة بذلك اتهامات واشنطن لها ومشددة في الوقت نفسه على أنها لم تعرض محطة الفضاء الدولية لأي خطر.

وبحسب "ألفرنسية" قال الجيش الروسي في بيان "في 15 نوفمبر أجرت وزارة الدفاع الروسية بنجاح تجربة دمر بنتيجتها الجسم الفضائي تسيلينا-د الموضوع في المدار منذ 1982 وهو غير نشط.