الجمعية العامة لـ"سدافكو" توافق على شراء 2.7 مليون من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن نتائج إجتماع ‏الجمعية ‏العامة غير العادية (الاجتماع الاول) حيث تمت الموافقة شراء الشركة لعدد يصل إلى (2,749,750) سهما من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشرة (12) شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، والإحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.