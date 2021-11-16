الجمعية العامة لـ"بنك الجزيرة" توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

أعلن مجلس إدارة بنك الجزيرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون ( الاجتماع الاول)، حيث تمت الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024:

1. طارق بن عثمان القصبي ( غير تنفيذي).

2. عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان ( غير تنفيذي).

3. الأستاذ / نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ( تنفيذي).

4. عادل بن سعود دهلـوي ( غير تنفيذي)

5. عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري ( غير تنفيذي).

6. محمد بن سعد بن داود ( غير تنفيذي).

7. إبراهيم بن عبد العزيز الشايع ( مستقل).

8. سعد بن إبراهيم المشوح ( مستقل).

9. عبداللطيف بن خليفة الملحم ( مستقل).

كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 .