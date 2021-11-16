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الجمعية العامة لـ"بنك الجزيرة" توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

الجمعية العامة لـ"بنك الجزيرة" توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن مجلس إدارة بنك الجزيرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون ( الاجتماع الاول)، حيث تمت الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024:

1. طارق بن عثمان القصبي ( غير تنفيذي).

2. عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان ( غير تنفيذي).

3. الأستاذ / نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ( تنفيذي).

4. عادل بن سعود دهلـوي ( غير تنفيذي)

5. عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري ( غير تنفيذي).

6. محمد بن سعد بن داود ( غير تنفيذي).

7. إبراهيم بن عبد العزيز الشايع ( مستقل).

8. سعد بن إبراهيم المشوح ( مستقل).

9. عبداللطيف بن خليفة الملحم ( مستقل).

كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 . 

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