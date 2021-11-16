الجمعية العامة لـ"بنك الجزيرة" توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

أعلن مجلس إدارة بنك الجزيرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون ( الاجتماع الاول)، حيث تمت الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024:
1. طارق بن عثمان القصبي ( غير تنفيذي).
2. عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان ( غير تنفيذي).
3. الأستاذ / نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ( تنفيذي).
4. عادل بن سعود دهلـوي ( غير تنفيذي)
5. عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري ( غير تنفيذي).
6. محمد بن سعد بن داود ( غير تنفيذي).
7. إبراهيم بن عبد العزيز الشايع ( مستقل).
8. سعد بن إبراهيم المشوح ( مستقل).
9. عبداللطيف بن خليفة الملحم ( مستقل).
كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 .
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