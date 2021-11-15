حامدي يفتتح مشاركة أخضر الكاراتيه في بطولة العالم

يفتتح لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، غدًا الثلاثاء، منافسات وزن فوق 84 كيلو في بطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 16 - 21 نوفمبر الجاري.

فيما سيفتتح اللاعب فرج الناشري منافسات وزن تحت 84 كيلوجراما ، بينما سيلعب اللاعب علي برناوي منافسات وزن تحت 75.

وكان أخضر الكاراتيه قد أنهى المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي بإقامة معسكر في مدينة دبي، استمر 7 أيام، تخلله تدريبات وتمارين خاصة على فترات متعددة، بقيادة المدرب منير أفقير.

من جهة عبر رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، عن أمنياته بالتوفيق لنجوم المنتخب السعودي للكاراتيه في هذه البطولة، وتحقيق ميداليات البطولة .