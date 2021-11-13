بإيرادات 6.7 مليار دولار.. الصين تتصدر الأسواق العالمية سينمائيا

وصل إجمالي إيرادات شباك تذاكر السينما في الصين إلى 43 مليار يوان (حوالي 6.71 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2021، حتى اليوم.

وتباطأ نمو الإيرادات مقارنة مع فترة ما قبل الوباء في عام 2019، لكن إجمالي الإيرادات السنوية لا يزال يتصدر الأسواق العالمية لشباك تذاكر السينما.

وهناك ثمانية أفلام تم إنتاجها محليا بين أكبر 10 أفلام من حيث الإيرادات لدى شباك تذاكر السينما الصيني.

وتصدر الفيلم الوطني الصيني "معركة في بحيرة تشانغجين" المنحنى البياني من حيث الإيرادات، بإيرادات 5.62 مليار يوان منذ 30 سبتمبر، كما أنه الفيلم الأعلى ربحا حتى الآن هذا العام على المستوى الصيني والعالمي، بحسب ما نقلت "الألمانية".

وجاء الفيلمان الكوميديانان "مرحبا، أمي" و "محقق الحي الصيني 3"، اللذان طُرِحا في دور العرض السينمائي خلال عطلة العام الصيني التقليدي الجديد، في المركزين الثاني والثالث من حيث الإيرادات السنوية، بإجمالي إيرادات بلغت 5.41 مليار يوان و4.52 مليار يوان على الترتيب.

أما الفيلمان الأجنبيان الوحيدان في قائمة أكبر 10 أفلام من حيث الإيرادات بالسوق الصينية، فهما الفيلمان الأمريكيان "إف:9 ذات فاست ساجا" و "جودزيلا ضد كونج"، حيث حلا في المرتبتين الخامسة والثامنة بإيرادات بلغت 1.39 مليار يوان و1.23 مليار يوان على الترتيب.