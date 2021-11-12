أسهم أوروبا ترتفع و"ريتشمونت" يقفز 7.8% ويقود مكاسب قطاع السلع الفاخرة

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا قياسيا اليوم الجمعة مع صعود أسهم قطاع السلع الفاخرة بدعم من أرباح قوية لشركة ريتشمونت المالكة للعلامة التجارية كارتييه.

وبحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة مسجلا ارتفاعا قياسيا جديدا في المعاملات المبكرة.

وقفز سهم ريتشمونت 7.8 في المائة بعدما فاقت أرباح الشركة التوقعات في النصف الأول من السنة المالية، وقالت إنها تبحث عن مستثمرين لوحدتها يوكس التي تسجل خسائر في خطوة من المتوقع أن تلقى استحسانا من المساهمين.

وتصدرت أسهم السلع الشخصية والمنزلية المكاسب، إذ قفز سهم إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة بعد أنباء ذكرت أن شركة لوي فيتون تعتزم فتح أول متجر معفي من الرسوم الجمركية في الصين.

وصعد سهم شركة الاتصالات الألمانية دويتشه تيليكوم 2.1 في المائة بعدما فاقت أرباحها التوقعات ورفعت توقعاتها للسنة بأكملها لثالث مرة، مما رفع عدد المشتركين في وحدتها الأمريكية تي موبايل.

كما ارتفع سهم شركة أتلانتيا الإيطالية للبنية التحتية 1.2 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لعام 2021.