"المراكز العربية" تربح 90.8 مليون ريال في الربع الثاني المنتهي في سبتمبر .. بانخفاض 18.2 %

أعلنت شركة المراكز العربية تحقيق صافي ربح 90.8 مليون ريال في الربع الثاني المنتهي في سبتمبر من 2021 بانخفاض 18.2 % عن الربع المماثل من 2020.

انخفض صافي الربح بنسبة 18.2% ليبلغ 90.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2022 مقارنة بـ 111.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية الماضية، بينما ارتفع صافي الربح المتكرر بمعدل 18.9% على أساس سنوي ليبلغ 189.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2022. ويرجع الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

• ارتفاع تكلفة الإيرادات خلال الربع الحالي مدفوعاً بعودة التكاليف إلى مستوياتها الطبيعية ما قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد مقارنة بنفس الربع من السنة المالية الماضية والذي شهد انخفاضاً استثنائياً للتكاليف المتغيرة بشكل ملحوظ نتيجة إغلاق المراكز التجارية التابعة والقيود المفروضة على الحركة والتنقل ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس. ومع عودة الأنشطة التشغيلية بالمراكز التجارية إلى طبيعتها بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، شهد الربع الحالي أيضاً زيادة في المصروفات التشغيلية بما في ذلك خدمات النظافة والأمن.

• ارتفاع مصروفات استهلاك العقارات الاستثمارية ومصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول على خلفية تكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول والتي نجحت الشركة في تدشينها متمثلة في توسعة مركز النخيل مول بالرياض، ومركز يو ووك بالرياض، ومركز النخيل مول بالدمام.

• انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من السنة المالية السابقة والذي تضمن تسجيل إيرادات خصومات إيجارية من قبل ملاك الأراضي والمراكز التجارية المستأجرة بقيمة 46.6 مليون ريال، بهدف تخفيف الأثر السلبي لإغلاق المراكز التجارية التابعة ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

• ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة زيادة رواتب ومكافآت العاملين خلال الربع الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن الربع المماثل من السنة المالية السابقة شملت دعم الحكومة لرواتب الموظفين ضمن إطار برنامج "ساند". كما يرجع ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية إلى التكثيف المستمر للأنشطة التشغيلية بالأصول الجديدة والتي قامت الشركة بإطلاقها مؤخراً متمثلة في مركز النخيل مول بالدمام، ومركز يو ووك بالرياض، وتوسعة مركز النخيل مول بالرياض.

وفي حين أثرت العوامل سالفة الذكر سلباً على صافي الربح خلال الربع الثاني من السنة المالية 2022م، فمن الجدير بالذكر أيضاً أن تكثيف الأنشطة التشغيلية بالمراكز التجارية أثمر عن تعافي العناصر التالية:

• نمو الإيرادات بنسبة سنوية 6.9% لتبلغ 497.0 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2022م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط الخصومات الإيجارية المقدمة، وارتفاع نسبة الإشغال بالمراكز التجارية التابعة. كما يعكس نمو الإيرادات تكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول الجديدة التي تم تدشينها مؤخرًا، والتي تشمل مركز يو ووك بالرياض ومركز النخيل مول بالدمام وتوسعة مركز النخيل مول بالرياض. وقد بلغ متوسط الخصومات الممنوحة 9.3% (أو ما يعادل 47.0 مليون ريال) خلال الربع الثاني من السنة المالية 2022م، مقابل 14.4% (أو ما يعادل 71.5 مليون ريال) خلال الربع المماثل من السنة المالية الماضية. وقد قامت الشركة بإطفاء خصومات غير متكررة متعلقة بمواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بقيمة 44.3 مليون ريال خلال الربع الحالي. وتواصل تلك الخصومات مسار الانخفاض ربعًا تلو الآخر، مما يعكس مواصلة تعافي الأنشطة التجارية في ضوء استمرار عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وذلك عقب فترة الإغلاق المؤقت لمراكز الشركة التجارية خلال السنة المالية 2021م امتثالاً للتوجيهات الحكومية الرامية لاحتواء أزمة انتشار الفيروس. وارتفع عدد الزوار بالمراكز التجارية بنسبة 24.9% على أساس سنوي ليبلغ 21.5 مليون زائر خلال الربع الحالي، مقابل 17.2 مليون زائر خلال الربع المماثل من السنة المالية السابقة. كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الزوار خلال الربع الحالي وصل إلى مستوى 76% من العدد المسجل خلال الربع الثاني من السنة المالية 2020م (أي قبل أزمة انتشار الفيروس)، ومن المتوقع أن يستمر هذا التعافي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022م، بفضل رفع جميع القيود الاحترازية على عدد الزوارالمسموح بتواجدهم داخل المراكز التجارية، فضلاً عن استمرار تحسن الظروف السوقية بشكل كبير، مع التوقعات المبشرة بنمو الاقتصاد غير النفطي بالمملكة بنسبة تتراوح بين 4.7 و5.0% خلال عام 2021م، و5.0% خلال عام 2022م.

• ارتفاع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء (قبل احتساب البنود غير المتكررة) إلى 405.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2022 وهو نمو بمعدل 1.8% على أساس سنوي، بفضل الأداء القوي للأنشطة التشغيلية بالمراكز التجارية التابعة. ومن جانب آخر بلغ هامش الأرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء 81.6% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022 صعودا من 76.3% خلال نفس الربع من السنة المالية 2020 (أي قبل انتشار الفيروس) مما يؤكد قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من حالة التعافي التي تشهدها الأنشطة التجارية من أجل تنمية مستويات الربحية الأساسية.

• ارتفاع صافي الربح المتكرر (قبل احتساب البنود غير المتكررة) بمعدل 18.9% على أساس سنوي ليبلغ 189.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2022 مصحوبا بارتفاع هامش صافي الربح المتكرر إلى 38.1% صعودا من 34.2% خلال نفس الفترة من السنة المالية 2021 و 37.2% خلال نفس الفترة من السنة المالية 2020 (أي قبل انتشار الفيروس) مما يؤكد تعافي نتائج الشركة وتحولها إلى مستويات صافي الربحية التاريخية بمجرد استبعاد البنود غير المتكررة.