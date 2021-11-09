الجمعية العامة لـ"الواحة" توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، حيث تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 ديسمبر 2021 ولمدة ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 25 ديسمبر 2024 حيث تم انتخاب ستة (6) أعضاء وهم:

1- احمد حمود ابراهيم الذياب

2- سهل يوسف عبدالله جمل الليل

3- طه محمد عبدالواحد أزهرى

4- جورج عبدالكريم جورج موسى

5- احمد حسن احمد على

6- مشعل محمد صالح المقرن

كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها للدورة الجديدة إعتبارا من 26 ديسمبر 2021 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهى بتاريخ 25 ديسمبر 2024، وهم:

1- طه محمد عبدالواحد أزهرى (عضو مستقل من مجلس الادارة)

2- احمد خضر محمد انيس حرارة (عضو من خارج مجلس الادارة)

3- مشعل محمد صالح المقرن (عضو من خارج مجلس الادارة)