"فيبكو" تخسر 3.4 مليون ريال في الربع الثالث .. بارتفاع 17.2 %

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) تحقيق صافي خسارة 3.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بارتفاع 17.2 % عن الربع المماثل من 2020.

يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة المحققة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2020م بشكل رئيسي إلى ما يلي:

1- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لزيادة مبيعات التصدير وارتفاع أسعار الشحن عالمياً، بالإضافة إلى التوسع في فتح فروع توزيع للبيع بالتجزئة في عدة مناطق داخل المملكة وخارجها للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة).

2- انخفاض الإيردات الأخرى نتيجة لانخفاض مبالغ الدعم المحصلة من صندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال فترة الربع الثالث من العام 2020.

3- ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لانتهاء بعض المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة للتخفيف من آثار فايروس كورونا المستجد، والمتعلقة بتأجيل سداد الاقساط المستحقة من القروض بدون فوائد تمويلية.

وجاءت هذه النتائج بالرغم من:

1- ارتفاع مجمل الربح نتيجة لزيادة حجم المبيعات في الشركة وشركتها التابعة، بالرغم من انخفاض هوامش الربحية نتيجة للنمو المطرد في أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع الحد الادني من الأجور للموظفين السعوديين.

2- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لارتفاع الطاقة الإنتاجية في الشركة التابعة، وانتفاء الحاجة لتكوين مخصصات سبق تكوينها خلال الربع الثالث من العام 2020م.